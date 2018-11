Võidu nimel näljas. Söömishäired on sportlaste seas väga levinud

Laura Mallene laura.mallene@epl.ee

- Foto: Madis Veltman

Uuringud näitavad, et pea pooled esteetiliste alade naissportlased on söömishäire küüsis. Meessportlased põevad söömishäiret kümme korda tõenäolisemalt kui mittesportlased. Psühholoog: söömishäireid esineb ka Eesti tippsportlaste seas palju. Se on Laura Mallene lugu 2017. aasta novembrist.