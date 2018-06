Aadu Polli ja Margus Kohava: Tabiverest läänes keset paksu metsa ei oleks tehas tartlastele tajutav ega nähtav

Viimase 15 aasta jooksul on biomajanduse valdkond läbi teinud suure arengu. See lubab meil eeldada, et puidurafineerimistehase kasulikud küljed ja võimalused kaaluvad üles riskid ja ohud. Kuid ühtki suure ühiskondliku mõjuga otsust ei saa teha kergekäeliselt ja kangekaelselt. Eesti peaks kaaluma puidurafineerimistehase rajamist, kuid argumenteeritult, tuginedes faktidele, uuringutele ja neist saadud andmetele. Argumentide asjalik kaalumine on suur proovikivi. Mida suurem projekt ja mida rohkem huvigruppe, seda rohkem on ka erinevaid arvamusi ning poolt- ja vastuargumente.