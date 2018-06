Aivar Sõerd: Rumeenia rämpsvõlakirjadesse investeerinud inimesed väärivad Swedbankilt selgitusi

Eelmisel nädalal avasid Eesti ja Rumeenia peaministrid pidulikult Tallinn-Constanta otselennuliini. Suure sündmuse ülevoolavat meeleolu paar väikest äpardust ei häirinud. Kui Jüri Ratase kolleegile Eesti peaministri nimi ei meenunud, tulid appi nõunikud ja eksikombel tagurpidi heisatud Eesti riigilipp sätiti kohapeal õigesse asendisse. Peaminister Jüri Ratas avaldas heameelt, et Eesti ettevõtted avastavad aina enam Rumeenia turgu.

Kogu selle toreduse taustal kestavad Eesti erinevates kohtuastmetes vaidlused Swedbanki ja eestimaalaste vahel, kelle raha pank Nord Hill Land Portfolio nimelise ettevõtte kaudu kümme aastat tagasi Rumeenia kinnisvaraturule investeeris. Investorite rahaga osteti eksklusiivsete kruntide asemel väärtusetut põllumaad. Rumeenia rämpsvõlakirjadega miljoneid eurosid kaotanud Swedbanki klientidel pole tõenäoliselt lootustki oma vara tagasi saada.

Uued pöörded Swedbanki võlakirjaloos

Loo teeb eriliseks asjaolu, et õigusliku vaidluse üks pool on Eesti finantsturul domineeriv kommertspank. Pank on avalikkusele selgitanud, et nemad ei ole kunagi seda Rumeenia kinnisvarafondi juhtinud ja nende osalus piirdus vaid ühe häälega esindajaga kinnisvaraportfelli hallanud ettevõtte nõukogus.

Lugu võttis aga ootamatu pöörde, kui nädalal tagasi tuli avalikkuse ette Nord Hill Land Portfolio endine juhataja.