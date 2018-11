Ajaloolane Kalle Kroon: Tõlkest sõltub kõik. Tuletage meelde tõlkeviga, millest sai alguse Mahtra sõda!

Käesolevaks ajaks suisa valitsuskriisi esile kutsunud ÜRO egiidi all 13. juulil 2018.a. koostatud ja eesti keelses tõlkes 11. juuli kuupäeva kandvat ülemaailmset migratsioonilepingut Global Compact on liberaalse maailmavaatega ja sotsiaaldemokraatidest poliitikud ning ka Eesti vabariigi president serveerinud sel kombel, nagu ei oleks see leping Eesti vabariigi jaoks siduv.

Lepingu tõlge ilmus avalikkuse ette eestikeelsena- oh imet küll – alles nüüd. Jättes kõrvale poleemika, tuleb peatuda paaril inglise keelse juriidilise mõiste tõlkimisel eesti keelde. Võtame just need, mille põhjal on lepingu pooldajad väitnud, et see leping on Eesti jaoks mittesiduv. Sealjuures ei ole eestikeelne tõlge terviklik.

Kõigepealt on inglisekeelses algvariandis punkt 15 kolmandas lõikes antud vormel „non-legally binding.“ Seda on lepingu pooldajad ja nende järel ka see, kellele see leping tõlkida on antud, tõlgendanud toore otsetõlkena kui „õiguslikult mittesiduv.“ Tegelikult on termin „non-legal“ antud kontekstis hoopiski erisuse määramise puhul eraldi kogumi või grupeeringu, siit ka migrantide kui lepinguobjekti määratlemiseks.

ÜRO kontekstis õiguslikult üldkohustusliku“ (legal) ja „õiguslikult mitte üldkohustusliku“ (non-legal) vahel esineb lepingus ühisosa, mis on kokku võetav mõiste all „commitment,“ ehk „kohustus.“ Niisiis- vabatahtlikult sunniviisiliselt. Järeldub, et tegelikult on lepingu sisust lähtudes öeldud otse vastupidist- see leping on õiguslikult siduv (ingl.k. binding) migratsiooni rahvusvaheline koostööraamistik, milles üksikriigil sõnaõigust ei ole, sest „…no State can address migration on its own…“