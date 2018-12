ANALÜÜS | Järjekordne uuring näitab, et Reformierakond jääb Keskerakonnast maha ja EKRE hingab kuklasse

Samal ajal on Eestis endiselt omajagu eakaid, kes ei kasuta internetti ja ei saa seetõttu veebiküsitlustes osaleda. Kuna Kivirähki sõnul näitavad Turu-Uuringute omnibus küsitluse tulemused, et vanemate inimeste seas on Keskerakonna toetajaid ligi pooled, siis mõjutab nende väljajäämine veebiküsitlustest tulemusi oluliselt.

Veebiküsitlustes on Kivirähki sõnul EKRE toetus alati suurem olnud kui näost näkku küsitlustes. EKRE toetajad on oma toetuses kirglikumad, seda näevad Turu-Uuringute küsitlejad ka näost-näkku küsitlusi tehes. Kivirähk ütles, et sarnast kiindumust oma lemmikpoliitikusse oli varem näha Edgar Savisaare toetajate seas. Siis olid Savisaare toetajad nagu kogudus, see sarnanes usule, mida näitas kasvõi see, kui Heimar Lenk nimetas Savisaart pühaks meheks.

Kuigi EKRE on Reformierakonnale kannule jõudmas, uskus Kivirähk, et Reformierakond teeb siiski EKRE-st parema tulemuse. Reformierakonnal on palju aastakümneid Eesti poliitikas osalenud inimesi, kellele on EKRE-l igas 12-s ringkonnas raske sama tugevaid kandidaate vastu panna.

Reformierakonna peasekretär Erkki Keldo ütles, et Reformierakond kavatseb senisest veel enam rääkida Jüri Ratase valitsuse maksukaosest, omaenda paremast maksuplaanist, mis annab 500 eurot maksuvabalt kõigile ja aktsiisilangetusest. "Peame selgitama, kuidas oleme parem alternatiiv Keskerakonnale," ütles Keldo.

Ta ei pidanud tõsiseks võimalust, et Reformierakond ei suuda enam Keskerakonnaga võistelda ja peab hoopis oma teist kohta EKRE eest kaitsma.

"Mida lähemal on valimised, seda selgem on, et järgmine peaminister on kas Jüri Ratas või Kaja Kallas," ütles Keldo.

Ta ei uskunud, et Eesti 200 oleks Reformierakonnale tõsine konkurent. Keldo nimetas Eesti 200 pigem sotsiaalliberaalseks erakonnaks. Kui vaadata Eesti 200 kodakondsuspoliitikat või hariduspoliitikat, võiks Eesti 200 tema sõnul olla konkurent pigem Keskerakonnale ja sotsidele.

Neljandal kohal on Ühiskonnauuringute Instituudi uuringus SDE (12 protsenti) ning viiendal Isamaa (kaheksa protsenti). Valimiskünnise ületab veel Eesti 200 (kuus protsenti).