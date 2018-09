ANALÜÜS | Priit Alamäe kapist väljatuleku järel muutus Eesti 200 riigikogu valimistel tõsiseks tegijaks

Rikaste puhul arvatakse tihti, et nad suudavad oma valimiskampaaniat ise rahastada ja see teeb nad sõltumatuks. Alamäe IT-firma Nortal on küll suur ja edukas, aga dividende on firma maksnud aktsionäridele vaid kaks aastat. Alamäe on saanud dividende alla miljoni euro. Selle eest saab Eestis hästi elada, aga valimisi selle raha eest ei võida isegi siis, kui see kõik poliitika alla panna. Eesti rikaste maailmas on Alamäe tegelikult suhteliselt tagasihoidlik tegija.

Samas ei saa salata, et Eesti 200 on hästi rahastatud. Neil on kontor, inimesed töötavad nende heaks ja nad kulutavad raha siia ja sinna. Eesti 200-s on teisigi jõukaid inimesi, kust raha täpselt tuleb, lubavad nad avalikustada peale valimisi.

Mis maailmavaadet puudutab, siis on nende jutt küll teadlikult hägus, aga tegelikult on inimesi vaadates selge, et tulemas on kunagise Isamaa veel üks jätk.

1992. aastal võimule saanud Mart Laari valimisliit Isamaa lagunes hiljem paljudeks tükkideks. Pidev lagunemine on viinud Isamaa praeguse viieprotsendilise reitinguni, aga lagunemine jätkub, nagu näitab ka Eesti 200 teke.

Alamäe oli varem pikalt Isamaa liige. Eesti 200 varivalitsuse "kaitseminister" Margus Tsahkna oli veel hiljuti Isamaa esimees. Isamaa liikmed olid varem sama varivalitsuse liikmed Meelis Niinepuu, Igor Taro ja Hendrik Agur. Mida iganes nad ka oma programmi ei kirjutaks, valijatel tasub eeldada, et Eesti 200 on oma juhtpoliitikute tausta tõttu vägagi sarnane Isamaale.