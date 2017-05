Eesti ekspert: Trump valmistas eile USA NATO-liitlastele ilmselge pettumuse

President Donald Trump valmistas ilmselgelt pettumuse USA liitlastele, tema enda erivajadusi arvestades korraldatud NATO “erikohtumisel”.

Trump rõhutas väga jõuliselt liitlaste kaitsekulutuste suurendamise vajadust, vähemalt 2% tasemele SKP-st. Ta nõudis isegi tagantjärele – USA ülemäära suure panuse eest – “massiivseid rahasummasid” nimetamata liitlastelt, mis on kõigile arusaamatu, kuid jättis otsesõnu välja ütlemata seda, mida kõige enam temalt oodati ning lausa puust ja punaseks tehti: neli sõna ehk “artikkel 5 on tähtis”.

Tundub, et Trump esines NATO peakorteris kõnega, mille valmistas ette Stephen Miller, tema välispoliitikanõunik ja kõnekirjutaja, kes sai hakkama ka kurikuulsa “aegunud NATO” sõnastusega. Kui nii, siis kahjuks jäid seekord välisminister Tillersoni ja kaitseminister Mattise käed lühikeseks, et Trump ütleks välja need kuldsed sõnad.

Teisalt, ei ole põhjust liiga negatiivselt hinnata Trumpi esinemist, arvestades mida temalt võib eeldada ja oodata. Nähtavasti arvab Trump – ja tema lähimad nõunikud – et “kaitsediili” (artikkel 5) vankumatu kinnitamine lihtsalt ei sobi, kuni “rahalised nõuded” ei ole veel lahendatud, mis muidugi sobiks teatud äri-, kuid kindlasti mitte rahvusvahelise julgeoleku (eriti NATO-) maailmas.

Trump väitis varem, et NATO ei ole enam “iganenud”, vaid “oluline”, sest ta on kollektiivkaitse organisatsioonist rohkem teada saanud. Loodame, et ta mõistab, ja mitte liiga hilja, ka artikkel 5 tähendust ja tähtsust, sealhulgas USA-le.