FAKTIKONTROLL | Kas politsei teeb Sõõrumaale ülekohut?

Eesti Päevalehe, Delfi ja Eesti Väitlusseltsi koostöös käivitunud Faktikontrolli sarjas testitakse seekord, kas Urmas Sõõrumaa kurtmine ebavõrdse kohtlemise üle seoses valimisreklaamiga on põhjendatud.

TSITAAT

3. oktoobril väitis Sõõrumaa: "Reformierakonna valimistaabis on samuti akna taga reklaamid ja bännerid, nende suhtes aga pretensioone ei ole. Seadus peaks ikka kõikidele olema ühesugune." Tegemist oli olukorraga, kus ettekirjutus tehti valimisstaabi seest akna kaudu välja paistnud plakati pärast.

KONTROLL

Küsisime Politsei- ja Piirivalveametilt järgi ning saime teada, et Reformierakonna staabi valimisreklaamiga on tegeletud ning et ettekirjutus on ka neile tehtud, aga pärast Sõõrumaale tehtud ettekirjutust. PPA väitel tehti kontrollid sõltumatult meediakajastusest.

OTSUS

Nii ja naa.

PROJEKTIST

Eesti Päevaleht, Delfi ja Eesti Väitlusselts käivitasid septembri alguses Faktikontrolli projekti, mille käigus jälgitakse, kuidas poliitikud valimiste eel faktidega ringi käivad.

Väitlusseltsi juures tegutsevad faktikontrolörid jälgivad igapäevaselt poliitikute meedias väljaöeldavat ning kontrollivad erinevaid esmapilgul kahtlust äratavaid või küsimusi tekitavaid väiteid. Kontrolli tulemused ilmuvad Delfi valimisportaalis ning seal antakse poliitikute väidetele hinne kuuepunktiskaalal: naeruväärne, vale, pigem vale, nii ja naa, pigem tõsi ja tõsi.

