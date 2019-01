Paraku on teiste erakondade väljapakutu haigutamaajavalt tühi, kulunud ja õõnes ning kuigi ehk aastaid tagasi mõni idee neis kõlaski säravalt ja uuenduslikult, on selge, et kõik mis on toonud meid riigina siia, kus me oleme, ei vii meid enam edasi. Kui väljapakutud lahendused seisnevad enne valimisi suures osas vaid selles, et keelame EKRE ära, muidu me ei saa enam mugavalt vanal rajal tammudes edasi toimetada, siis on ikka väga kurb see olukord, kuhu me 27. iseseisvusaastal jõudnud oleme.