Ivo Rull: EKRE libasõnum nr 5 - käibemaksu alandamine läheb samasse kategooriasse homode ja pagulaste vihkamisega

Avaliku arvamuse uuringud näitavad EKRE populaarsust. Olles opositsioonierakond, pole nad selle saavutamiseks mitte midagi reaalselt teinud. Tehtud on vaid populistlikke aktsioone ning üles ehitatud must-valgeid vastandusi. EKRE edu retsept on lihtne: tuleb olla verbaalselt reljeefne ning käitumuslikult provokatiivne.

EKRE on möödunud nelja aasta jooksul tegelenud süsteemselt erinevate populistlike algatustega. On olnud sellised keskpärasemaid aktsioone nagu näiteks heroiline võitlus Poola suveräänsuse eest. Mäletatavasti üht Euroopa Parlamendi resolutsiooni, mis taunis Poolas kohtusüsteemi sõltumatuse vastu ette võetavaid seadusmuudatusi, kasutasid ekrelased ära oma euroskeptilise hoiaku võimendamiseks. Näete, suur eurosüsteem ahistab üht liikmesriiki ning meie võitlussalk seisab sellele resoluutselt vastu! Muljetavaldav.

TOP 5

Aga rohkem esile tõstmist väärivad nö viis vaala, millel EKRE on oma parempopulistlikku liugu lasknud.

Esiteks kooseluseaduse tühistamise eelnõu. Aktiivne homovastasus oli üks teemasid, mis aitas EKRE-l 2015. aastal parlamenti jõuda. Sestap otsustati möödunud sügisel kohalike valimiste eel teha seda jälle. Kuigi tegemist oli lootusetu ettevõtmisega (parlament lükkas eelnõu tagasi häältega 47:19), aitas see EKRE juhtidel pikalt oma sõnumitega meediapildis püsida.

Teiseks eelnõu pagulaste vastuvõtmise peatamiseks. Asjaolu, et Eesti riik on pagulaste vastuvõtmisel olnud väga konservatiivne ning hajutanud neid erinevatesse piirkondadesse, jätavad EKRE poliitikud mõistagi kahe silma vahele. Hoopis paremini töötab pagulastega hirmutamine, olgugi et meie riigis on tehtud pagulastega kaasnevate riskide maandamiseks märkimisväärseid edusamme.