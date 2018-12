Jaak Valge: Kristina Kallas tõi välja, kui palju toetab Eesti 200 EKRE põhimõtteid

Jaak Valge ajaloolane (EKRE)

Eesti200 üritus "Positiivne alternatiiv" Foto: Jaanus Lensment

Olen Kristina Kallast ja tema juhitud erakonda Eesti 200 ikka EKRE poliitiliseks vastaseks pidanud, ent nüüd, 19. detsembril on ta ilmutanud huvitava teksti, mis selles kahtlema sunnib. Tõsi, tekstis on ka palju tabamatuid vihjeid, aga Kallase põhiseisukohtadest selgub siiski, et EKRE-l ja Eesti 200-l olulisi eriarvamusi ei olegi.