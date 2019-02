Esiteks mõtle välja stsenaarium, mis peab sama palju vett kui viie rikkama sekka jõudmise lubadus. Teiseks kasuta kõlavaid mõisteid nagu „šampanjasots", „keelupoliitika", „mudaliiga" või mõnd teist erakonna keskkontori üllitist. Kolmandaks hoolitse selle eest, et kiidad Reformierakonda liberaalse maailmavaate kaitsmise eest. Kui oled need sammud ära teinud, võib öelda, et linnuke reforminoorte tegevuskavas on olemas. Tubli poiss!