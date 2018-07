JUHTKIRI | Loomaaia lammas, Eesti uus vapiloom

Kõigepealt oli lammas. Viikingite küla nimeline turismikeskus sai veterinaar- ja toiduametilt teate, et kuna neil on aedikus villakandja, peavad nad kas registreerima end loomaaiana või lamba ära peitma.

Nüüd vahendab Eesti rahvusringhääling, et Seto kuningriigi päeval kauplejatele on tehtud hoiatus: olgu kõik müüjad ilusasti töötajate registrisse kantud. Ja olgu koduste pirukate tegijatel esitatud majandusteade eraelamus toidu käitlemise kohta. Mõistagi olgu kohapeal pakutav koduõlu ja -vein ning hansa käinud läbi aktsiisilaost.

” Rumala järjekindlusega jõustatud reeglid õõnestavad usku nii riiki kui ka seadustesse. Inimene peab mõistma, miks talt midagi nõutakse.

Näiteid bürokraatia vohamisest tuleb uksest ja aknast. Üks ettevõtja kurdab, et haldusreformiga muutunud aadressi ka registrites muutmiseks koormab riik teda ühe kliki eest 18-eurose lõivuga. Ja kuidagi ei saa aru, mille eest.

Teine mees Saaremaalt räägib, et ametnikud võrdlesid aerofotosid (!) ja tuvastasid, et ta on nihutanud oma WC luba küsimata teise kohta. Menetlus nõuab enne trahvi määramist veel poolt päeva Kuressaares aruandmist. Pärast kukru kergendamist võib tualett siiski uude kohta jääda, nii et karistada saab ta kuskil väljamõeldud reeglite rikkumise, mitte päriselt kahjuliku teo eest.

Kolmas meenutab, kuidas ta läks endatehtud paati registreerima ja sai põhjalikult tänitada: kuidas nii, et paat juba valmis ja nüüd tulete registreerima? Enne ikka vaja taotlus esitada ja siis seda menetleda…