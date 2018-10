JUHTKIRI | Omniva on osa maaelu surnud ringist

See on surnud ring – ühe asutuse kinnipanek teeb raskemaks teiste lahtihoidmise. Seetõttu hülgavad elanikud paiga, see omakorda toob kaasa surve sulgeda järgmised asutused... Ettevõtlus- ja IT-minister Rene Tammist ütles õigesti, et postivõrgus on aastaid toimunud hiiliv optimeerimine ja järeleandmised teenuse kvaliteedis. Aga kahtlane on, et tema soovitatud ühiskondlik arutelu postiteenuse üle saavutaks enam kui kosmeetilisi muutusi. Siin-seal saab teenuste kokkutõmbamist aeglustada omavalitsuste ja teenindusettevõtete parema koostöö abil, aga suure trendi määrab rahvaarv, mis vähestest tõmbekeskustest eemal kahaneb. Visionääride kiidetav kaug- ja paindlik töö, mis teoreetiliselt võiks lasta paljudel inimestel linnast maale kolida, ei ole ka seni linnastumist pidurdanud. Postkontorite sulgemise küsimus on palju enamat kui Omniva „korralekutsumise” probleem.

Infograafika: Kairit Edovald