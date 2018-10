JUHTKIRI | Poliitikute laenuplaanid on läbi mõtlemata

Eesti Päevaleht RUS 2

Allikas: Virumaa Muuseumid SA

Mis on ühist EKRE-l ja Eesti 200-l, kes üldiselt teineteisele ei sümpatiseeri? Vastus on lihtne: himu võtta riigilaenu. EKRE tahab riigile laenu võtta Tallinnast Tartu, Pärnu ja Narvani neljarajaliste maanteede ehitamiseks. Eesti 200 võtaks laenu selleks, et „valmis ehitada Eesti jaoks oluline taristu ja teha reforme, millel on pikaajaline positiivne mõju” – maanteede ehitamiseks nagu EKRE-gi, aga ka õpetajate ja teadlaste palkadeks.