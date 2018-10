JUHTKIRI | Varivalitsus – anname Eesti poliitikale värskust juurde

Lühidalt: Varivalitsus saab pesa meie veebis ja võimaluse oponeerida kord-paar kuus ka leheveergudel nii Jüri Ratase valitsusele kui ka teistele parlamendierakondadele, ning rääkida sellest, kuidas nemad riiki juhiksid. Avalöögina annab varipeaminister Priit Alamäe tänases lehes tuld riigieelarve ja valimiseelse rahakülvamise pihta.

Eelkõige tähendab see projekt toekaid arvamuslugusid ja kiireid teravaid vastukommentaare koalitsiooni kahtlastele algatustele. Ent kaasatud on ka Delfi TV ja tulekul on näiteks põnevad variministrite ja pärisministrite debatid.

Rõhutan, et me oleme ning jääme sõltumatuteks väljaanneteks, meie veebi- ja ajaleheküljed on avatud kõigile. Kui Eesti 200 vajab kriitikat, ei hoia me end tagasi. Kui on vaja osutada, et Margus Tsahkna on juba teist erakonda uppi keeramas, siis me seda ka ütleme. Kui Eesti 200 vajab kiitust, ei hoia me samuti tagasi. Nad ei saa ajakirjanduslikus käsitluses mitte ühtegi eelist.

See, et oleme andnud Eesti 200-le võimaluse teha Delfis Eesti esimene süsteemne varivalitsus, on nii poliitilis- kui ka ajakirjandusajalooline katsetus. Shadow cabinet on mujal maailmas ammu läbiproovitud formaat. Selle sisu ja nähtavus erineb riigiti, aga mõte on üks – arukas ja süsteemne oponeerimine.

Me pakkusime samasugust võimalust ka Vabaerakonnale, EKRE-le ja Reformierakonnale (kahe viimase puhul nende juhile!), kuid nad loobusid. Kusjuures loobumispõhjused olid väga erinevad ja need aitasid meil mõista Eesti erakondi paremini kui nende esinejate avalikud sõnad meedias või parlamendis.