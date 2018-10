Jüri Ratas Keskerakonna kongressil: õiglane riik austab kõiki oma inimesi, mitte ei vastanda kogukondi küüniliselt häälte nimel

Raskemate ja kergemate, suuremate ja väiksemate otsuste valguses oleme saavutanud kõige olulisema. Meie valijad on Keskerakonna valikud ning valitsuse poliitika heaks kiitnud. Kuuleme järjest rohkem ja rohkem, kuidas Eestimaa inimesed bussis, tänavatel, rahvakohtumistel, sotsiaalmeedias, poe ees ja ka lennukis ütlevad – Riigikogu valimistel me toetame teid ja Keskerakonda. See on suurim tunnustus ja usaldus, mida valija saab anda. See tuleb iga päev tööga välja teenida, hoida ja kasvatada.

Kallid sõbrad!

Iga erakonna tugevust näitab, kas see on jõud, kuhu tullakse või kust minnakse. Oleme liiga pikki aastaid olnud erakond, kelle ridadest pigem lahkutakse. Kahe aasta eest esimehe kandidaadina teie ees seistes rõhutasin, et see peab muutuma. Iga meeskond vajab nii kogenud tegijaid kui uusi tulijaid.

Mul on siiralt hea meel, et Keskerakonna meeskonnaga liitus tänavu Janek Mäggi. Janek on tugev meeskonnamängija, kes on ennast tõestanud nii riigihalduse ministri ametis kui ettevõtluses.

Samuti tänan Kaido Höövelsoni, kes ühines meiega septembris. Kaido on aktiivne maaelu eestvedaja ning tugev ekspert Aasia suunal. Baruto saavutused spordis ja televisioonis on toonud Eestile palju positiivset kajastust.

Hiljuti astus Keskerakonda endine regionaalminister Jaan Õunapuu, kes on panustanud ka Riigikogu liikme ja Tartu abilinnapeana. Tema kogemused ja teadmised tulevad kindlasti kasuks kogu erakonnale.

Olen õnnelik, et meiega on otsustanud ühineda ka Lääneranna vallavanem Mikk Pikkmets. Mikul on pikaajaline juhikogemus nii kohaliku omavalitsuse tasandil kui nõunikuna Riigikogus ja Euroopa Parlamendis.

Janek, Kaido, Jaan ja Mikk, tere tulemast meeskonda!

Keskerakonnaga on ühinenud veel palju asjalikke inimesi erinevatest eluvaldkondadest ning mitmed endised erakondlased on tagasi meie seas. See kõik näitab, et oleme avatud, edasipürgiv ja elujõuline erakond. Keskerakonna uksed on jätkuvalt avatud kõigile õiglast ja solidaarset maailmavaadet kandvatele inimestele.

Viimased kaks aastat on olnud meie erakonnale head aastad. Keskerakonna edusse on panustanud iga kogu, iga piirkond, iga osakond. Iga meie liige ning toetaja. Tänan teid kõiki, head sõbrad.

Loe veel

Meie edu saladus on, et seisame iga inimese heaolu eest küsimata, kus ta elab või kellena töötab, millist maailmavaadet kannab või mis soost ja rahvusest ta on. See keskne põhimõte eristab meie koduerakonda kõigist teistest. Ja just seetõttu on Keskerakonnal kanda erakordselt oluline ning vastutusrikas roll Eesti poliitikas.

Eesti Keskerakonna maailmavaate võtavad hästi kokku Paul-Eerik Rummo luuleread: „Me hoiame nõnda ühte kui heitunud mesilaspere, me hoiame nõnda ühte ja läheme läbi mere.“

Head kaasteelised!

2016. aasta kongressil erakonna esimeheks kandideerides kinnitasin teile, et Keskerakond ei paindu ega murdu valitsusse tõustes konkurentide surve all. Meie programmilised raamid on karastunud terasest ning lähtume alati erakonnaliikmete ja kõigi Eestimaa inimeste ootustest. Meie toetajate kasvav hulk näitab, et oleme õigel teel.

Soovin siiralt tänada Keskerakonna häid koalitsioonipartnereid Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda ja Isamaad. Oleme ühiselt murdnud mitu müüti. Meie valitsus on tõestanud, et Eesti riiki saab edukalt juhtida ka ilma Reformierakonnata. Majandus kasvab, Eestimaa elanike elujärg paraneb, varasematel aastatel lahkunud inimesed naasevad kodumaale. Kokku saabus Eestisse 2017. aastal 5258 inimest rohkem, kui siit lahkus.

Seejuures on meie valitsust püütud alusetult rünnata maksulaekumiste osas. Tegelikult on käesoleva aasta kaheksa kuuga laekunud keskvalitsuse maksutulu 4,77 miljardit, mida on 60 miljonit rohkem kui 2018 riigieelarves oodati ning kaks miljonit enam kui lubas suveprognoos.

Pealtnäha võimatut tegime ka maksuvaba tulu reformiga. Tõstsime tulumaksuvaba miinimumi keskmise ja madalama palgaga inimestele 500 euroni kuus. Sajad tuhanded inimesed võidavad nüüd igakuiselt 64 lisaeurot. See on käesoleva sajandi suurim maksureform, mida ei söanda ükski erakond enam tagasi pöörata.

Huvitaval kombel on meie elukutseline kriitik Reformierakond opositsiooni langedes oma kunagist retoorikat tugevasti muutnud. Nüüd lubavad nad säilitada 500 eurose maksuvaba tulu, kuid soovivad seda laiendada ka ühiskonna kõige jõukamale osale.

Siinkohal tahaks headelt reformierakondlastelt küsida – sõbrad, kus te 17 aastat olite? Jah, ka Reformierakond on maksuvaba tulu tõstnud. Seda lausa kümne euro kaupa aastas ning siht 2019. aastaks oli seatud 205 euro peale. Sellise tempoga oleksime jõudnud 500 euro tasemele heal juhul 2050. aastaks…