Kalle Muuli: kuidas küsimusest "kas treener sülitas sulle näkku?" sai selgeks, et raamat Kaia Kanepist tuleb eriline

Kaia Kanepi Foto: Priit Simson

See juhtus möödunud aasta oktoobris pärast meie kõige esimest intervjuud. Olime kaks tundi rääkinud Eesti edukaima tennisisti Kaia Kanepi lapsepõlvest. Diktofon oli vist juba kinni ja me asutasime end minekule, kui Helen, minu kaaslane raamatu „Reketiga tüdruk“ kirjutamisel, viis jutu hoopis teisele teemale ja küsis järsku Kaialt: „Ütle, kas see kuulujutt vastab tõele, et treener sülitas sulle näkku?“.