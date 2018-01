Karilaid: ärgu Ligi veeretagu vastutust Kallasele, ta ise on VEB-fondi juhtumi segase lahenduse eest vastutav

Kahtlemata ei huvita Reformierakonna fraktsiooni esimeest Kallase perekonna maine, kuigi just seda püüdis Ligi rahvusringhäälingus Ainar Ruussaare vahendusel avalikkusele sisendada.

Ligi paistab teadvat, kes on süüdi, või ta kardab, et kaalul on kogu Reformierakonna eksistents. Ma lohutan Jürgenit - asi pole nii hull, Reformierakonna uuel põlvkonnal on võimalik alustada uuelt lehelt, kui üks oluline peatükk saab adekvaatse röntgenipildi.

Aga miks just nüüd, sellele saab kohe vastata – Reformierakonna heal tasemel poliitiline ringkaitse hakkab murenema, aasta opositsiooni annab võimaluse minevikus toimunud asjadest ausamalt rääkida.

Emotsioon, mis viimastel päevadel on antud teema ümber tekkinud, on vastuoluline, raevukas, ootusärev. Reformierakonna stammkunded kardavad oma kauaaegse erakonna likvideerimist, uurivad ajakirjanikud ootavad uut informatsiooni ja kannatanud kahju kompenseerimist. Kiriku ees on Ratase valitsus ühe ebaõigluse likvideerinud, sundüürnike registrit on hakatud tegema, vabadussõjalaste toetusrühm annab varsti ühe 1966 Stockholmis ilmunud raamatu taastrüki välja, Haapsalu raudteed on asutud taastama, Linnateater sai kauaoodatud finantstoe – Jüri Ratase valitsust iseloomustab õigluse loomise oreool!