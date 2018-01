Karli Lambot: Rail Balticu tasuvusuuringust paljastunud nelja miljardi eurone auk on ikka lappimata

Eelmise aasta mais avalikustati audiitorfirma EY koostatud tasuvusuuring, milles esitati uue Rail Balticu kiirraudtee projekti sotsiaalmajanduslikult tasuvana. Leidsime sellest mitu viga ning esitasime märkused ja küsimused raudteefirma RB Railile. Septembri lõpus vastas RB Rail neile osaliselt. Eile avaldasime vastuste põhjal tehtud pikema analüüsi MTÜ Avalikult Rail Balticust koduleheküljel.

Miks me võitleme paratamatusega, võivad paljud küsida. Vastus on lihtne: praegu ei ole kavandatud kujul Rail Balticu saabumine sugugi kindlam kui aasta või kaks tagasi. Maakonnaplaneeringud on kehtestamata ja ilmselt vaidlustatakse need kohtus.

Kuid veel olulisem – Rail Balticu ehituse rahastamine on endiselt ebaselge. Lõviosa loodetud abirahast on Euroopa Liidust saamata ja selleks tuleb Brüsselisse ametlikult esitada kurikuulus tasuvusuuring. Seni seda meie teada tehtud ei ole.

Tasuvusuuring on aga oluliste vigadega ja näitab, et raudtee kavandatud kujul rajamine on hoopis kahjulik ning Euroopa Liit ei tohi taolist projekti rahastada. Kas me oleme valmis leidma miljardeid eurosid muude asjade arvelt, kui Euroopa Liit raha ei anna või kui peame toetuse tagasi maksma, sest järelauditites on avastatud puudused?

Niisiis oleme endiselt seisukohal, et Rail Balticu sotsiaalmajanduslike tulude 16 miljardist eurost on vähemalt 4,1 miljardit põhjendamatud ehk valed ning et projekt ei ole abikõlbulik ega tasuv. Eksitud on hiigelsummadega, mis on suuremad kui kolmandik Eesti riigieelarvest.

Kus on need muldvanad autod?