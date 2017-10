Kas Eesti poliitmaastik pärast valimisi killustub või blokistub?

Nüüd, kus kohalikke valimisi on üksjagu analüüsitud, on aeg mõelda sellele, mis saab Eesti poliitikast edasi. Kas parteipoliitiline killustumine jätkub? Või algab konsolideerumine või hoopis blokistumine? Kahtlemata on võimalik ka uute parteide asutamine.

Praeguse seisuga on Eesti parteimuster küllalt stabiilselt paigas. On kaks vaieldamatut suurparteid – Keskerakond ja Reformierakond, kellel on püsiv ja stabiilne valijaskond – ning nende kõrval hulk satelliite.

Vasakul tiival on SDE üritanud aastaid Keskerakonna kõrval tiibu sirutada, aga see ei ole õnnestunud. Ka EKRE-ga vastandumine ei olnud võluvits. Pigem võib eeldada, et vasaktiival hakkavad SDE-ga järjest rohkem konkureerima rohelised.