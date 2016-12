Pühaderahu toob see, kui inimesed pühendavad üksteisele aega ning naudivad meeldivat koosviibimist. Samas on aga igal aasta perekondasid, kelle südamliku koosviibimise lõhub liigne alkohol.

Eelmise aasta jõulupühade ajal saime telefonikõne 11-aastaselt nutvalt poisilt, kes palus abi, sest kartis vanemate pärast. "Mu vanemad on purjus ja kaklevad. Tulge appi!" Rahulikud jõulud said lapse silmades hoopiski teise värvingu. Kahjuks polnud see ainuke laps, kes nägi, kuidas kiirelt tühjenevad pudelid võtavad kaasa võimaluse jõulud rahulikud mööda saata ja sama stsenaarium kordus paljudes kodudes. Ükski laps ei tohiks kunagi sattuda olukorda, kus ta peab helistama ja kutsuma politsei oma vanematele, sest kardab nende pärast. Iga juhtum on isesugune ja me ei saa kunagi väita, et kõikides peredes käivad asjad ühtemoodi. Küll saan aga öelda, et peredes, kus liigtarvitatakse alkoholi, on rohkem tülisid ja kriitilisi hetki. Olmemuredest algavad tülid võivad tähendada aga sinikate ja marrastustega aastavahetusele vastu minemist. Või võetakse aastavahetus vastu hoopistükkis trellide taga.

Mul on kurb meel tõdeda, et olenemata rahulikumast jõuluperioodist oli eelmisel aastal Tallinnas ja Harjumaal ligi 130 perekonda, kus võeti napsu sellises koguses, kus meeldiva vestluse asendas sõim, karjumine või rusikad. Ligi veerandil juhtudel nägid seda olukorda pealt ka lapsed. Kõik algas ilusti, istuti ühise jõululaua taga ja tähistati jõule, kuid üks hetk lauale tõstetud alkoholipudel avas ukse vägivallale.

Üldjuhul on pühade ajal vargusi ja liiklusrikkumisi vähem, kuid sama ei saa ma väita vägivalla kohta. Jõulupühade ajal töötavad politseinikud näevad jõuludel ajal kõike - pisaraid, kurbust, viha, hirmu, pettumust ja ka veriseid põrandaid. Me viime lapsed turvalisse kohta, kui näeme, et tema emad-isad on nii purjus, et ei tule toime isegi püsti seismisega, rääkimata lapse eest hoolitsemisega. Me kohtume tänavatel inimestega, kes ei taha koju minna, sest neid ootab jõuluvana asemel purjus ja asju loopiv abikaasa.

Mingil põhjusel on tänapäeval paljudel inimestel arvamus, et pidu ei saa olla ilma alkoholita. Sugulastele ja sõprade saab jõulusoove jagada ka pitsita. Aga tegelikult ei olegi suur alkoholikogus see, mis kõige rohkem hirmutab, vaid ülejoonud inimeste valed ja tihtipeale eluohtlikud otsused.

Ja kui ikkagi sai rohkem alkoholi joodud kui tavaliselt, siis tuleb meeles pidada, et miski ei kiirenda kainenemist nii hästi kui aeg. Palun veendu enne autorooli istumist veendu, et sa oled täiesti kaine. Mitte lihtsalt "ah, vist olen kombes" või "viimane õlle oli kaks tundi tagasi", vaid päriselt kaine ja puhanud. Sinu täit tähelepanu ja õigeid otsuseid on vaja, et ka teised liiklejad jõuaksid tervena lähedaste juurde.

Jõulud ja ka varsti saabuvad aastavahetusepidustused on aeg, mil võiks pöörata rohkem tähelepanu lähedastele ning vähem vägijoogile. Miks ei võiks sarnaselt jaanipühadeaegse „Selge Grupijuhi“ kampaania mõte toimida ka aastalõpupidudel ja seda registreerimiseta. Alati ei pea enda nime kuhugi kirja panema, et midagi lubada. Vahepeal piisab ka peas tehtud kindlameelsest otsusest, et sel korral on teistmoodi.

Lihtsad lubadused, mida igaüks võib anda - tarbida alkoholi mõistlikult ja mitte istuda purjuspäi rooli -, teevad liikluse turvalisemaks. Lubadus jälgida lähedasi ja veenduda, et nende tehtud otsused on ohutud ning märgata teisi enda ümber. Ja vajadusel aidata või kutsuda abi. Lihtsad asjad, mis võivad teha palju head. Teeme üksteisele jõulukingituse ja äkki ei pea sel aastal ükski laps nägema purjus vanemaid tülitsemas.

Rahulikke jõule ja meeldejäävat aastavahetust!

Kristian Jaani

Põhja prefekt