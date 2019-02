Kristo Enn Vaga: sotside seas on oodata verist sisesõda, mis viib nad veelgi sügavamale sohu

Sotside toetus on poole väiksem kui Jevgeni Ossinovski erakonnakaaslastele suvisel üldkogul lubas ja kolm korda väiksem kui see oli veel mõned aastad tagasi ning pimedat põhja on juba peaaegu näha. Nüüd kui valimisteni on jäänud kuu aega, on pinge tõusnud haripunkti - meediasse jõuab üha enam kriitikat Ossinovski suunas, kes ei ole suutnud lubadusi täita ja ei tundu rahvale enam usutav. Suvel ta juba mõlksutas mõtet poliitikast lahkuda, nüüd aga tundub, et teda pannakse varsti lahkuma.

Eriti ärevaks on muutunud mõned sotside ladviku liikmed, kui ka nendest sõltuv toiduahel ministeeriumites ja riigikogus. Indrek Saar, kes tahtis Ossinovskit juba suvel maha võtta, on asunud tegudele, saates esmalt dzotile oma truu alama Silver Meikari. Algamas on sisesõda, mille veriseid vilju näeme juba pärast märtsivalimisi.

Millised valikud sotse ees ootavad?

Šampanjasotside leeri juhtfiguuri Jevgeni Ossinovski eestvedamisel on sotsid viljelenud viimase paari aasta jooksul valitsuses keelupoliitikat, unustades oma põhivalija. Patroneerival toonil rahvale epistli lugemine, kuidas elama peab, on viinud toetuse paari aasta tagusest kõrgliigast mudaliiga piirile. Sotsid ja piirikaubandus on rahva silmis võrdusmärgiga, kordaminekuid (kui neid üldse oli) ei mäleta aga keegi. Haritlased veel valivad, kuid kauaks nemadki. Küsimus on ka selles, kas Ossinovski ise tahab edasi minna.