Kui jões voolab virts… Reostuse kontroll on hambutu

Suur osa Tartu külje alla kavandatava tselluloositehase kriitikat käib praegu selle ümber, et tehasest lastaks Emajõkke tonnide kaupa fosforit aastas. Emajõe reostatus on käegakatsutav, ninaga nuusutatav ja vähemalt teoreetiliselt hallatav probleem. Põldudelt hajusalt kraavidesse ja jõgedesse valguvat reostust on palju raskem tajuda, kuid see on vähemalt sama tõsine.