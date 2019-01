Lauri Hussar erakondade reitingutest: sotsid ja Isamaa kardavad uusi, sest võime võtta neil leiva laualt

Ära tule meie mängumaale, meil on siin niigi kitsas. See suhtumine on saatnud kõiki nende paralemendivalimiste uusi tulijad. Vanade olijate raevukas kriitika on ennekõike tabanud erakonda Eesti 200, sest kõikides usaldusväärsetes arvamusküsitlustes on Eesti 200 olnud valimiskünnisest kõrgemal.

Viimaste nädalate meeleheitlikud rünnakud ennekõike Isamaa, aga nüüd juba ka sotside poolt on selle eredaks kinnituseks. Vaatamata vana poliitilise süsteemi lauskriitikale on meil olemas jätkuvalt piisav toetus parlamenti saamiseks ning täna võime öelda, et meile on tekkinud oma püsivalija. Need on inimesed, keda ei kõneta lauspopulism ja mõõdutundetu rahalubamine, need on inimesed, kes tahavad näha ka pikemat perspektiivi kui vaid mõni aasta, need on inimesed, kes ei ole rahul oma seniste poliitiliste valikutega ning julgevad anda võimaluse muutusele.

Miks meida kardetakse? Kõige tõenäolisem põhjus on selles, et kolm kuud tagasi esitas Eest i200 kogu vanale poliitilisele süsteemile väljakutse ja parteide valulik reaktsioon näitab, et meil on tõsi taga. Isamaa surmaheitlused on olnud meil juba pikalt silme ees. Nüüd on riigikokku pääsemisega hakanud esimest korda võitlema ka sotsid.

Erinevus Eesti 200ga on see, et sotsid ja Isamaa võitlevad oma olemasolevate ministri- ning riigikogu kohtade säilimise eest, Eesti 200 on esitanud visiooni ja väljakutse süsteemi muutuseks.

Motivatsioonid on täiesti erinevad ning on selge, et senise olukorraga rahulolematud valijad koonduvad pigem Eesti 200 muutuste taha kui Isamaa ning sotside ministrite töökohtade päästmiseks. Meie analüüs näitab, et koos muutust soovivate inimestega suudame oma toetust viimase kuu jooksul kahekordistada.