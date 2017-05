Manchesteri eestlane: kui terrorist on sinu naaber

Armed police officers stand near the Manchester Arena, where U.S. singer Ariana Grande had been performing, in Manchester, in northern England, Britain

See pealkiri on muidugi liialdus, kuid vaid 500 meetri jagu. Nimelt elan Lõuna-Manchesteris ja kuigi terrorirünnak jäi minust paari kilomeetri kaugusele, siis arreteerimised, läbiotsimised ja terroristi kodu olid palju lähemal.

Pärast teisipäevaseid sündmusi küsis päris mitu sõpra, kas hakkan kolima. Kas Eestisse või kuhugi mujale? Kui aus olla, siis kolimine on plaanis küll, kuid mitte eriti kaugele ja kui saaks, jääks siiakanti. Kuidas nii? Kas olen hull? Ei ole hull, siia piirkonda on raske jääda, kuna kinnisvara hinnad on laes ja üldiselt on see pigem ihaldusväärne aadress. See on äärmiselt liberaalne kant, ohtralt hipstereid, igast rahvusest, erinevate seksuaalsete eelistustega inimesi. Lisaks on Manchesteri kesklinn oma lõputute meelelahutusvõimalustega kiviviske kaugusel.

Kuidas siis ikkagi elab siin terroriste? Sama hästi võinuks see terrorist elada kuskil mujal. See ei tähenda, et kõik teatud rahvusest või teatud usku inimesed või kõik minu piirkonna elanikud on terroristid.

Viimased päevad olen teadlikult naeratanud igale vastutulijale – sõltumata sellest, kes ta on –, ja saanud palju naeratusi vastu ka.

Minu turvatunnet ei vähenda mitte kuidagi see fakt, et minu kodust poole tunni jalutuskäigu raadiusse jäävad kümned hipsterite pubid, poola poed, ökopoed, kariibi poed ja muslimipoed, kümned kirikud, mošeed, hindu tempel ja budistlikud keskused.

Muidugi on juhtunu absoluutselt kohutav ja mitte miski ei õigusta neid tegusid, aga teineteise vihkamine ei aita. Samamoodi võib mõni inimene tulla ja mulle näkku sülitada – kas siis otseselt või kaudselt – et mida minusugune Euroopa immigrant siit otsib. Jah, seda on juhtunud, eestlaseks olemine ei ole võluvits, mis kuidagi teistest siia tulnutest paremaks teeks, aga see on juba pikem jutt.

Manchester hoiab kokku. See on raske, kui midagi nii jubedat juhtub. Nii tahaks näpuga näidata, aga vihkamine loob vihkamist. Pärast leinaminuteid lauldi siin spontaanselt Oasise laulu "Don't Look Back in Anger" (tagasi vaadates ära vihka). Lööme neid terroriste armastuse relvaga, eks!