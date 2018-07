Margus Tsahkna: Martin Helme on Venemaale "kasulik idioot", tema väljaütlemised teenivad pigem Putinit kui kodumaad

Mõjuagent on riigi või organisatsiooni huvides tegutsev isik, kelle eesmärgiks on mõjutada riigi või organisatsioonide tegevust suunavaid otsuseid (poliitikat) mõjuagendi enda huvide edendamiseks kaasanud riigile või organisatsioonile sobivas suunas.

Mõjuagent võib tegutseda, kas materiaalsetel, ideoloogilistel või muudel motiividel. Kuna mõjuagendid ei kogu salajasi andmeid ning ei hangi piiratud tasemega riigisaladusi, vaid avaldavad ning propageerivad demokraatlikes ühiskondades oma arvamust ühiskonnas levivatest probleemidest avalikult, kuid kindla vaatenurga all on nende võimalikku riigivastast tegevust raske tuvastada.

Kasulik idioot on inimene või institutsioon, kes viib enesele teadmata ellu vaenlase eesmärke või edendab vastase retoorikat või poliitikat. Kas tegu mõjuagendi või kasuliku idioodiga? Vahet pole, kuna mõju on sama.

Sellega, kas tegu on Moskva mõjuagendi või “kasuliku idioodiga”, meie julgeolekuagentuurid tegelevadki.

Loe veel

Raul Rebane viitab ühe mõjutusnäitena oma kommentaaris Jakko Väli arvamusele 16. juunil Delfis, kus ta ütleb otse: "Arvan, et naivistlikult must-valge populismi aeg on lõplikult ümber ja võidab see, kes esimesena hakkab taastama suhteid Kremli koridorides. Meil on seal Karl Vaino poeg omast käest võtta ja alustuseks võiks saata Moskvasse maad uurima kasvõi Arnold Rüütli,".

Yana Toomi või Oudekki Loone väljaütlemised on avalikkusele tuntud. Samuti Heimar Lengi juhitud Tallinna televisiooni saate “Meedia keskpunkt” narratiivid.

Viimasena mainitud riigikogu liikmega oli mul ka isiklik kogemus Vikerraadio saates “Reporteritund”, kus ta avaldas arvamust, et tema jaoks pole piisavalt tõendeid, et Salisbury keemiarünnaku taga on Venemaa. Lenk ütles, et kui Eesti poleks ühinenud lääneriikidega ega poleks saatnud välja Venemaa kaitseatašeed, oleks see avanud Eesti ja Venemaa suhetes uue peatüki.

"Eesti oleks pääsenud maailma kaardile sellega, et võib-olla on vaja uut maailmakorda. Aga nüüd on meil Venemaa poliitikaga kõik jäises seisus ja sellest ei võida mitte keegi" ütles Lenk.

Kas Martin Helme on Moskva mõjuagent või kasulik idioot? Tema väljaütlemised Uutes Uudistes oma valijaskonnale teenivad selgelt pigem Putini kui meie julgeoleku huve.

Ühe kõneka näitena võib tuua 17. juuli “Räägime asjast” saates öeldu. “Trump lõpetas lääneriikide ühtsuse ja see on hea, sest see lõpetas ka globaliseerumise – Trump seisab oma riigi eest,” on Martin Helme rahul.

Kes natukene mõtleb, saab aru, kellele see kasulik on.

Mõjutada saab inimest või ühiskonda, kes kardab või on endas ebakindel. See, et meie seas on inimesi, kes võimaliku vaenlasega oma saavutamata unistuste täitmiseks võimelised koostööd tegema, ei ole midagi uut. Tuletage meelde nõukogude okupatsiooni aegu või küüditamisi.

Kas tegu on kasulike idiootide või Moskva mõjuagentidega, näitab aeg. Oluline on, et me ise aru saame, et meie iseseisvus ei ole iseenesestmõistetav ja selle säilitamiseks ei tohi me enam kunagi jääda üksi.