Maria Jufereva-Skuratovski: Reformierakonna valimisnimekiri annab sõnumi, et venelasi pole Eestis olemas

Maria Jufereva-Skuratovski Lasnamäe linnaosa vanem (Keskerakond) RUS 2

Foto: Taavi Sepp

Reformierakond on venelased lõplikult maha kandnud. See pole enam sihtgrupp, millest nad huvituks, millega nad arvestaks, mis neile grammigi korda läheks. See sai selgeks, lugedes äsja esitletud Reformierakonna valimisnimekirja. Selle sõnum on: venelasi pole Eestis olemas. Nimekirjas neid ju praktiliselt pole.