Michal: Kodakondsuse andmine ilma eksamiteta on sama äraspidine nagu juhtimisõiguse andmine liiklusmärke tundmata

Tallinna linnavolikogu 03.05.2017 Foto: Taavi Sepp

Tänane Eesti Päevaleht vahendas intervjuu Katri Raigiga, milles siseminister käis välja mõtte, et Eesti kodakondsuse võiksid saada kõik need halli passi omanikud, kes aastast 1991 siin elanud ning pole kriminaalkorras karistada saanud. Reformierakondlane Kristen Michal kommenteerib, et tegemist on küünilise mõttega.