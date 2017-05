Mihkelson: Soome otsuses hoiduda konfliktist Balti riikides pole midagi uut

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kirjutas Facebookis, et pole midagi uut soomlaste seisukohas, et sõjalisse konflikti Balti riikides eelistatakse mitte sekkuda.

"Torm veeklaasis? Tegelikult ei ole siin uudises midagi uut. Soome tipp-poliitikud on erinevalt Rootsi kolleegidest olnud Balti riikidele võimaliku sõjalise abi andmise osas väga kidakeelsed. Hea kolleeg Kanerva ütleb ühest küljest, et neutraalsusele rõhuvale Soomele on ju loomulik hoiduda sõjalistest konfliktidest. Samas ta nendib, et Soome peab arvestama, et täna siiski vaid teoreetiline võimalus sõjaliseks konfliktiks Läänemere piirkonnas ei jätaks vahetu mõjuta ka neid," kirjutas Mihkelson.

"Endine välisminister ning sotside veteranpoliitik Tuomioja on aga alati hoidnud sama liini, mida ta ka siin väljendab. Seega ei midagi põrutavat. Palju olulisem on see, mida Soome teeb oma kaitsevõime tugevdamisel ning koostöö tihendamisel Ameerika Ühendriikide ja teiste NATO liikmesmaadega, sealhulgas Eestiga. Kui keegi soovib siin tekitada taaskord mõranemistunnet Eesti-Soome suhetes, siis see ei õnnestu," lisas Mihkelson.