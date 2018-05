Milleks teadmised, kui on antud võim? Haldusreform tekitab konfliktid elanike tegelike vajaduste ja võimude pealesunnitud tingimuste vahel

Mäletan, kuidas mu ema, majandusgeograaf Salme Nõmmik komandeeringust tulles rääkis, et tolleaegne Eestimaa Kommunistliku Partei keskkomitee esimene sekretär Nikolai Karotamm olla tahtnud oma kodualevist Tõstamaast rajoonikeskust teha.

Kas tegelased, kes tegid Eesti äsjase haldusreformi, lähtusid teaduslikumatest kriteeriumitest kui Karotamm? Kas nad on kuulnud midagi geograafiast, maailmakuulsast geograafist, keskuste teooria rajajast Walter Cristallerist (1893–1969), Eesti tuntud majandusgeograafist Edgar Kantist (1902–1976), Tartu ülikooli majandusgeograafia kateedri rajajast Salme Nõmmikust (1910–1988) ja nende teadustöödest, mis on territooriumi rajoneerimise alus?

Asulad on erineva suurusega (sellele ei saa vist keegi vastu vaielda) ja nende mõjutsoonid samuti. Ometi leidsid Eesti valitsejad, et valitsemiseks (halduseks) on ühesuurused vallad lihtsamad, mugavamad ja arusaadavamad. Sellepärast „meie tahame”, et valdade suurus oleks 5000 elanikku! See on sama hea kui „olgu Maa lapergune” ja „keerelgu Päike ümber Maa”.

Tänapäeva ühiskonnas on jõutud järeldusele, et inimeste vägistamine peab olema rangelt karistatav. Kui vägistatakse ühiskonda tervenisti, siis peaks karistus olema võrratult rangem… Kuidas on Eestis nii sügavale sohu vajutud?