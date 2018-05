Nafta hind tõuseb. Kes kõrgemast nafta hinnast võidab ja kes kaotab?

Foto: Rauno Volmar

Nafta kõrgem hind, mis väljendub ka bensiini kõrgemas hinnas, näitab seda, et maailma majandusel läheb hästi ja nõudlus suureneb. Tarbijale on see muidugi ebameeldiv, sest nii kütuse kui ka toasooja hind kerkib. Ent kindlasti on neid, kes nafta kallinemisest otseselt võidavad. Kokkuvõttes: kaotus nafta kallinemisest on Eestile väiksem kui võit, mille annab meile maailmamajanduse hea seis.