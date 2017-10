Ott Lumi: kõik tajuvad Keskerakonna löömatust, ja nii puudus ETV debatis korralik pinge. Võitis aga Kristen Michal

Kõigepealt debati korraldusest. Peab tunnistama, et Kanal 2 linnapeakandidaatide debatis õnnestus saatejuhtidel märksa paremini kandidaate ohjata. ETV omas läksid saatejuhid liiga kergelt kaasa Sõõrumaa ja Michali asjasse mitte väga puutuvate vahelepõigetega.

Teiseks tundub, et tänavu korraldati väga palju linnapeadebatte ja kandidaadid väsisid lõpuks nendest ära.

Võibolla mängis laupäevase debati puhul rolli ka see, et kõik tajuvad Keskerakonna löömatust, ja nii puudus debatis korralik pinge.

Mis puudutab sõnaosavust ja üldist sära, siis oli täna kõige tugevam Kristen Michal.

Rainer Vakra oli enda kraaklevat stiili korrigeerinud, pärast seda, kui Eerik Moora tunnistas ta Delfi ja TV3 debati kaotajaks.

Mis puudutab Taavi Aasa, siis tema läbis esimese tõsise valmiskampaania hästi, suutis ennast hoida vaos, kuigi konkurendid üritasid teda selles ja ka eelnevates debattides pidevalt endast välja viia.

Raivo Aegi sõnumid olid selged , aga tema probleem on liigne tagasihoidlikkus, mis tuleneb poliitilisest kogenematusest.

Martin Helme ei olnud täna nii terav kui varasemates debattides. Urmas Sõõrumaal, nagu ütlesin, lubasid saatejuhid millegipärast rääkida päris palju "aiaaugust", mis jättis teadlikule vaatajale kehva mulje.

Rohelised ja Erik Vesti juhitav valimisliit ei suutnud ka viimases debatis midagi erilist korraldada, nii et võib julgelt öelda, et nemad künnist ei ületa. Mis puudutab Zuzu kampaaniat tervikuna, siis näitasid rohelised, et kampaaniavõimekus on neil iseenesest olemas. Kui nüüd tuleks sisu ka rohkem juurde, siis kujutan ette, et teatud sihtrühmale võiksid nad riigikogu valimiste kontekstis mõjuda.

Suhteliselt imelik oli debati terviklik trajektoor, kuivõrd olulistele probleemidele, mida kampaania vältel esile tõsteti, ei pööratud väga palju tähelepanu. Kui kampaania võtmemärksõnad olid korruptsioon, laste huviharidus ja linna planeeringu küsimused, siis viimases debatis see väga selgelt välja ei joonistunud. Ebaproportsionaalselt palju aega kulutati näiteks linnahallist ja patarei vanglast rääkimisele.

Kokkuvõttes, selle kampaania jooksul toimunud Tallina linnapeakandidaatide debatid olid olulised ja mõjukad, aga olen skeptiline, kas tänaõhtune dabatt, mille vaatajanumbrid võisid olla küll suured, enam olulisi muutusi valijate jaoks tegi. Pigem jälgisid valijad linnapeakandidaate kogu kampaania jooksul ja kujundasid oma mulje selle põhjal.