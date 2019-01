Pavel Prokopenko: lahendus väljasurevatele maakondadele - igale nooreperele uus korter!

Pavel Prokopenko Noorte sotsiaaldemokraatide juhatuse liige RUS 10

Juba Nõukogude ajal meelitati inimesi uute korteritega Foto: Mati Mändlo, Eesti Ajaloomuuseum

Pole saladus ega ime, et Eestis on suur siseriiklik emigratsioon vähem jõukamatest maakondadest rikkamatesse regioonidesse. Aastavahemikus 2017-2018 on koguni 12 maakonnas olnud negatiivne rändesaldo.