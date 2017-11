Politoloog: Keskerakonna ja roheliste liidust võidavad nii mõlemad erakonnad kui Tallinna linn. Miks mitte kaaluda sama Tartus?

Enne valimisi või vahetult pärast valimisi sellist koalitsiooni, kus volikoguvälise erakonnaga tehakse koalitsioon, ei oleks osanud oodata.

Koalitsioon volikoguvälistega on üsna pretsedenditu ehk ei ole kooskõlas sellega, kuidas harjumuspäraselt pealinnas ja-või Tartus linna juhitakse. Võimupiruka jagamise või volikogus vajaliku häälteenamuse kooshoidmise loogika sellist koalitsiooni ette ei näe ega vaja. Koalitsioonipartner tuleks Keskerakonnale kasuks, ent on üsna pretsedenditu võtta partner väljastpoolt volikogu.

Analoogilist sammu nt Tartu linnavalitsuse moodustamisel ei kujutaks ettegi. Samas mine tea, kui rohelistel on väike toetus valijaskonna seas, ent linnavalitsusele vajalik "rohelise mõtteviisi" ekspertiis, siis võiks sama (kaasata volikoguväliseid rohelisi linnavalitsusesse) kaaluda ka Tartu linnavalitsus. Vähemalt saavad rohelised nüüd nii argumenteerida ning koalitsioon Tallinnas annaks selleks alust.

Koalitsioon võimaldab rohelisel erakonnal olla osaline poliitikategemisel ning see on roheliste erakonnale ja ka meie parteipoliitika jaoks minu hinnangul positiivne. Arvestades, et keskkonda puudutav (ehk see, mida inimesed ise keskkonda puudutavas põhjustavad) on tänases maailmas üks kahest suurimast ohust inimliigile (tuumasõda on teine), võiksid rohelised olla poliitikategemisse senisest rohkem kaasatud.

Kui lugeda ainult koalitsioonileppe teksti, siis näivad erakonnad üksteist päris hästi täiendavat ehk radikaalseid kompromisse ei paista kummaltki poolelt. Ent kui sedalaadi asju tehakse taktikalistel kaalutlustel, siis mis kaalutlusel võis Keskerakond sellist koalitsiooni tahta?

Kas on vahet sellel, kui linn plaanib nt linnameedia ja Tallinna TV arengut kui Keskerakond – või kui Keskerakond ja rohelised "koos"? Ma arvan, et on vahe. Kui linna juhitakse "koos" - ehkki reaalselt võim linnas jaguneb asümmeetriliselt -, siis aitab see võtta maha (või vähendada) pingeid ja kriitikat, mida muidu Keskerakond üksinda valitsedes kohtaks. Rohelisi ei saa kritiseerida samamoodi kui Keskerakonda.

Tundub, et see on win-win-win koalitsioon ehk võidavad nii linn kui mõlemad erakonnad.