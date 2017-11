Politoloog Tallinna üllatusest: rohelised päästeti hääbumissurmast, sotside hind oli aga liiga kõrge

Isegi kui Keskerakonna ridades ei hakatud mõtlema, et pikaaegne ainuvõim on mainerisk, mida konkurendid saavad tulevastel riigikogu valimistel ära kasutada, siis kindlasti hoolitsetakse oma potentsiaalsete partnerite eest tulevikus. Sotside hind oli liiga kõrge ning Keskerakonnal ei olnud neid otseselt vaja, nagu ka sotsidel Keskerakonda. Rohelised sobisid aga hästi, kuna neil pole praktiliselt midagi kaotada, küll on aga palju potentsiaalselt võita.