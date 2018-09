JAH

Eliisa Saksing, Eesti Rohelise Liikumise projektijuht

Kui rääkida ühekordsete plast- või pappnõude jääkidest, siis nendest koosneb pea 2/3 festivalidel tekkivast jäätmekogusest – see on suur hulk jäätmeid, mida ka ei sorteerita, et vähegi puhas jääde jõuaks ümbertöötlusesse.