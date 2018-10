Raimond Kaljulaid: pensionäride tahtmised ei sõida noorte soovidest üle, valdav enamus poliitikaküsimusi mõjutab kogu ühiskonda

Kantar Emori uuringuspetsialisti Reet Marii Roki arvamuslugu sellest, et erakonnad ei tegele noorte valijatega, väärib kindlasti tähelepanu ja selgitust.

Osaliselt ma nõustun selle kriitikaga.

Muidugi tunnetan ka mina seda, kuidas tänane tipp-poliitikute põlvkond ei kõneta noori. Põlvkondade vaheline erinevus on suur, väärtused on väga erinevad. Ühed elavad veel eelmises ajastus, noored aga juba järgmises. Peaasjalikult lahutab neid tehnoloogiline murrang ja siirdumine postindustriaalsest ühiskonnast digitaalsesse ühiskonda.

Võimalik, et erakonnad kohanevad uue reaalsusega, võimalik, et mitte. Tõenäolisem on see, et erakonnad ongi n-ö eelmise põlvkonna tehnoloogia, nagu kassettmakid ja neist saab ajalugu, nagu VHS-e välja andvatest videolaenutustest. Noor põlvkond leiutab ühiselt rahastatavate kulutuste ja investeeringute juhtimiseks uued ja paremad instrumendid.