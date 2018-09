Rainer Pesti: premeerigem neid, kes prügi sordivad

Merre jõudnud prügi on jäätmeteekonna lõpp, aga sellel on ka saastav algus. Meeletu tarbimisvajaduse rahuldamiseks kaevatakse iga päev üles miljardeid tonne pinnast (loe: loodust), et saada maa seest kätte ressursid (näiteks metallid). Neist valmistatakse ühe korra kasutatavaid asju, mis satuvad tihti lõpuks loodusesse või põletusahju. Kokkuvõttes on see raisatud materjal ja selline tegevus ei ole kestlik.