Pimeda sallimatuse vastu

Mulle ei meeldi mõnigi asi. Näiteks seente maitse ja illegaalne piiriületamine. Aga ega see veel tähenda, et ma seeni ei salli. Seened on metsas täitsa toredad. Eriti kärbseseened. Ja seenel käia on kah vahva, seni kui ma ei pea neid sööma.

Ebaseaduslik piiriületamine mulle ei meeldi, aga noorest peast juhtus kord, et ma ise läksin ööpimeduses üle piiri, mööda heinamaid, põõsaste vahelt. See ei meeldinud mulle, ent tookord ei näinud teist võimalust. Kui nüüd teised seda hulgiti teevad, siis see ei meeldi mulle üldsegi. Aga kuidas julgeksin öelda, et ma seda ei salli?