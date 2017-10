Reinsalu, sul võivad olla kapriisid, sotsidel on põhimõtted

Urmas, sa püüad juba mitmendat päeva rääkida mingist väärtustevabast opositsioonist või koalitsioonist, võimu haaramisest võimu enda nimel.

Üha häälekamalt oled sa asunud Kristen Michali poliitikat kaitsma ja EKREt võimule upitama. Veelkord puust ja punaseks - EKRE võimule aitamise projekt ei ole aktsepteeritav. Sotsiaaldemokraatidele selline liit ei sobi ning selle põhjuseks on põhimõte, mida võiksid tegelikult jagada ka sina.

Usu mind, kui sa veel sisimas loodad, et just IRL võiks kunagi olla Eesti kaasaegseim konservatiivne erakond, siis ei ole EKREle ja Reformile kaissu pugemisest kindlasti mingit kasu loota. Ka ei muuda sa Keskerakonna siunates olematuks fakti, et tegelikult istud ka sina iga päev nendega valitsuses ühise laua taga.

Sotside jaoks on Eesti suurim vara Eesti inimesed koos nende väärtusmaailma ja väärikusega. Nii ongi meile vastuvõtmatu mõttekäik, et Eesti või Tallinna juhtimises saaksid mistahes rolli ekrelased, kes suurt osa meie oma inimestest põlastavad. Inimestest hoolimine ja nende austamine ei ole mingi kapriis, Urmas.

EKRE kohtunike kallal

Kapriis ei ole ka põhiseaduse austamine. Justiitsministrina oled sa ju tegelikult märganud, kuidas kohtunike peade kallale kippuv EKRE ei pea põhiseaduslikest väärtustes just kuigi palju lugu. Mulle jääb täiesti arusaamatuks, kuidas sa kujutad ette Eesti pealinna juhtimas mehi, kelle jaoks lasteta 27-aastane naine on ühiskonnaohtlik element? Mehi, kes pea pooli Tallinna elanikke tembeldavad parasiteerivateks tibladeks? Seda jada võiks jätkata pikalt, aga järeldus on üks - vaenamine ei ole Eesti tee. Sotsid on ja jäävad siin Eesti patriootideks.

Nii on pisemgi samm EKRE võimule aitamisel lubamatu ja mitte ükski teine demokraatiat väärtustav erakond ei peaks selles projektis kaasa lööma. Seepärast ei soovita ma taoliste mõtetega mängimist ei sulle, Urmas, ega kellelegi teisele.