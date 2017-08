Repliik: Hea, et vastik Gatlin Bolti võitis

Maailm oli šokis. Paha poiss Justin Gatlin rikkus kergejõustiku MM-il sprindikuninga Usain Bolti lahkumispeo, näpates 100 meetri jooksu kulla. 60 000 inimest vilistas staadionil kahel korral dopinguga patustanud ameeriklase armutult välja: petis!

Jah, määrimata mainega jamaikalane on sümpaatsem. Teisalt on hea, et 35-aastane Gatlin võitis. Elu on spordist kordades suurem. Kui Gatlin poleks Bolti aastatepikkuse visa üritamise järel viimaks võitnud, poleks me kunagi näinud, milline on Bolt kaotajana. Ja Gatlin võitjana.

Värske maailmameister Gatlin tegi žesti – viskus Bolti ette põlvili ja kummardas. Bolt embas teda ja ütles: sa ei vääri vilekoori, oled võidu ära teeninud. See oli kahtlemata MM-i võimsaim hetk. Andestus. Meil peetakse seda nõrkuse märgiks, tegelikult on andestamine omane tugevatele.