Värske ettevõtlusminister Urve Palo räägib alati küll õhinaga, aga alati mitte kõige läbimõeldumalt.

Ka eelmisel nädalal, kui suure delegatsiooniga lagunevat Linnahalli külastati, žongleeris Palo sujuvalt arvudega, väites silmagi pilgutamata, et Eestisse jääb korraliku konverentsikeskuse puudumise tõttu tulemata 20 miljonit turisti ja "neil EAS-is" on tehtud ka analüüs, et Linnahall on ikka kõige parem paik keskuseks. Ainuüksi selles lauses oli kaks valet. 20 miljonit turisti aastas? Pärast selguski, et tegemist on siiski 20 000 tulemata jäänud turistiga. Ega null polegi number. Teiseks on Linnahalli kiitev analüüs pooleli, mitte valmis, nagu Palo väitis. Ja nüüd peaksime me uskuma ministri järgmist väidet, et ärituristid, kes kõik lähiaastatel Linnahalli voorima hakkavad, jätavad Eestisse keskmiselt 1500 eurot inimese kohta ehk ca 30 miljonit eurot aastas? Kas siin on ka mõni null ülearu?