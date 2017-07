Seto kavaldab kõik üle

Haldusreform ehk omavalitsuste ühendamine on loomulik looduslik protsess. Väikesed ojad ühinevad suurteks jõgedeks, suured jõed veel suuremateks, lõpuks saab neist meri. Väikest lumehelvest on lahe keelega püüda, aga lumehelbed saavad pärast laialdast haldusreformi laviiniks ja tark lihtsalt hoidub eemale kohtadest, kus on sellise haldusreformi oht.

Ma ei pannudki tähele, millal see haldusreform algas ja kas neid on olnud mitu väikest või üks suur, kogu aeg räägitakse mingite asjade muutmisest ja liitmisest. Haridusreformi ja haldusreformi võib lihtne inimene vabalt ka segi ajada.

Üks selgusehetk oli mul mõned aastad tagasi, kui avastasin pusle, millega sai Eesti kaardi kokku panna. Keerutasin selle pusle tükke ükshaaval näppude vahel, imetledes pikalt igaühte – milline tore uus vald! Eriti meeldisid need vallad, kus oli vaid paar väikest laidu ja nende vahel lahmakas merd. Pusletüki kujuga vallad on väga jaburad, aga ka midagi ääretult demokraatlikku õhkus sellest mängust.

Demokraatlik oli kindlasti ka referendum selle üle, kas Setomaa vald peaks kuuluma Põlvamaa või Võrumaa alla. Setomaa vallad suutsid küll pärast pikka pingutust leivad ühte kappi panna, kuid saavutatud perekond oli isegi valla nime kandmiseks liiga väike, selgelt alla 5000 inimese, kuningriigiks mõistagi täiesti paras, aga eraldi maakonnast ei saanud juttugi olla.

” Öeldi, et seto on nii osav kauplema, et Setomaal ei suutvat ükski juudi kaupmees kanda kinnitada. Ja seto olevat lühend lausest „ei see ega too”.

Referendumi tulemus oli ettearvatav: praegu Võrumaal asuvad vallad hääletasid Võrumaa poolt ja Põlvamaal asuvad Põlvamaa poolt. Aga kuna Võrumaa poolel, kus on vähem valijaid, oli tunduvalt suurem hääletamisaktiivsus, tuli napp võit Võrumaale, teisalt on raske nii nappi võitu rahva kindla tahtena serveerida. Arvud näitavad selgelt, et uus referendum võiks anda hoopis vastupidise tulemuse.

Mul on siin vandenõuteooria: sogase vee tekitamine on hoopiski setode kaval plaan. Öeldakse ju, et juut nuttis, kui seto sündis. Mis viitab sellele, et seto on nii osav kauplema, et Setomaal ei suutvat ükski juudi kaupmees kanda kinnitada. Ja seto olevat lühend lausest „ei see ega too”. Sügaval nõukaajal pääsenud seto noormehed pikka aega Vene kroonust ära nii, et kui tuldi Eesti NSV sõjakomissariaadist, ütlesid, et nad kuuluvad Vene NFSV alla, ja Vene poolele jälle: jah, me ajame siin asju Eesti NSV-ga. Veelgi lihtsam oleks samamoodi Võrumaa ja Põlvamaa vahel laveerida, sest kummalgi pole oma sõjaväge, setodel seevastu on, küll ainult ühel päeval aastas.

Nii et polegi vahet, kumma alla Setomaa ametlikult kuulub, igal juhul tegutseb ta nagu kaval mees, kes ütleb armukesele, et on abikaasa juures, ja abikaasale, et on armukese juures, aga ise läheb oma kontorisse ja muudkui töötab ja töötab. Või nagu laps, kes käib kahe lapsevanema vahet külakorda ja küsib mõlemalt taskuraha.

Või siis pannakse vajaduse korral välja hoopiski silt 瀬戸, väidetakse, et Seto on alati olnud Jaapani osa, ja nõutakse Venemaalt Kuriili saared tagasi.