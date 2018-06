Tiina Kangro presidendi kõnest: keda me nüüd heidutasime? Islamisõdalasi? Venemaad?

President Kersti Kaljulaidi tänane võidupühakõne oli üldiselt ootuspärane. Võrreldes eelmiste pidupäevakõnedega oli tekst siiski võib-olla pisut paremini läbi komponeeritud – kiitus teksti kirjutajale. Mõned otsad siiski jäid kriipima.

President ütles, et see paraad näitab meie liitlastele, et eestlased on vajadusel valmis enda eest seisma, ja meie vastastele, et Eesti jõud ei piirdu vaid elukutseliste sõjameestega, vaid kogu me rahvas on valmis enda eest seisma ja üksteist toetama. Kõik õige ju, aga üles jääb küsimus, kas meil on siis olemas vastased? Huvitav, kes need on? Kui on olemas vastased, siis on järelikult olemas konflikt? Kellega? Kas heidutasime täna lauluväljakul islamisõdalasi? Või Venemaad? Kas tänasega algas uus ajastu, mil oleme ametlikult välja öelnud, et meil on riiklik konflikt?

Kui silmas peeti hüpoteetilisi vastaseid, kelle tekkeks peab ennetavalt valmis olema, olnuks ehk asjakohane rääkida "võimalikest vastastest".

Teiseks tekitas vähegi füüsikat mõikavas inimeses pisut segadust kompassi mõiste sissetoomine. Kompassid näitavad suunda kahe pooluse vahel. Presidendi poolt esitatud kujul oli aga tegu ühepooluselise "magnetväljaga". Sellises väljas aga kompass ei tööta ja selle nõel keerleb paremal juhul vaid mõttetult võbeledes ringi.