Toomas Alatalu: Putin käis Euroopas pruuti tantsitamas ja Merkelile kaarte avamas

Uus oli seegi, et Merkel ja Putin rääkisid ajakirjandusega vaid enne oma kohtumist, mitte pärast, nagu siiani kombeks. Seda tõsisemalt tuleb võtta Kremli ametlikku teadet Venemaa julgeolekunõukogu kogunemisest 17. augustil. Nagu teada, oli Merkeli-Putini kohtumine Meseburgis ootamatu, toimus Merkeli algatusel ja puhkuste ajal, mis ilmselt selgitab Dmitri Medvedevi, Vladimir Volodini ja Anton Vaino puudumist sovbezi istungilt. Küll aga oli kohal seda harva väisav siseminister Vladimir Kolokoltsev ehk siis jõumeeste blokk oli täies koosseisus kohal ja teistest vaid Valentina Matvijenko.

Kui lähtuda päevakorras mainituid - „eesseisev kohtumine Merkeliga“ ja Venemaa „sotsiaal-majanduslike probleemide arutelu“, siis saab väita, et kõne all olid ka valijate võimalik käitumine seotult 9. septembri valimispäevaga, sest rahulolematus pensionreformiga on tohutu ja, mis peamine - avalik, 2012.-2013. aastal samuti valimiste ajal ilma teinud opositsioonijuht Navalnõi on oma protestiaktsioonid välja kuulutanud, võimud aga reformi osas rahvahääletust lubanud ja Riigiduuma valmis viimasele „professionaalset alternatiivi“ pakkuma. Elik – Kreml on närvis ja seetõttu saab öelda, et poliitilisele riskile läinud Merkel üritab kodus löögi alla sattunud Putini nõrkust lihtsalt ära kasutada. Pealegi saab kogu maailm 22. augustil teada USA uued Venemaa vastased sanktsioonid, mis tõesti on ka sanktsioonid, sest ainuüksi uudis neist viis rubla langusesse ja aktsiad kukkuma. Teisisõnu, kui Putinilt midagi välja nõuda, siis - millal veel!?