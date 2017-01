Vabaerakond on endiselt seisukohal, et inimestest võõrandunud ja iseendale keskendunud parteipoliitika ei saa jätkuda. Erakondade liikmed peavad maksma liikmemaksu, erakondadele riigieelarvest eraldavat toetust (5,4 miljonit eurot) tuleb vähendada vähemalt poole võrra ning alles jääv summa tuleb jaotada õiglasemalt ka riigikogu välistele erakondadele ja kohalikele valimisliitudele.

Vabaerakond kogus üle Eesti pea 4000 allkirja erakondade rahastamise poole võrra vähendamise toetuseks. Selle aktsiooni tulem viidi ka toonasele riigikogu koosseisule arutamiseks, kuid see ei jõudnud komisjonist kaugemale.

Miks teised erakonnad ei taha rahastamise teemaga tegelda? Tõenäoline põhjus on erakondade pikaajalised võlad ehk harjumus planeerida valimiskampaania eelarve võlgu tuleviku arvelt just nii, et arved tasutakse hiljem riigipoolsete toetuste laekumisel. Nii on valimised erakondade majanduslik päästmisoperatsioon.

Administratsiooniparteid on riigitoetusest sõltuvuses, nende liikmed ei panusta oma rahaga erakonna maailmavaatesse ning valimiskampaaniaid tehakse üle oma võimete. Vabaerakond on algatanud praeguses riigikogu koosseisus mitu algatust, et selliseid tendentse vähendada.

Vabaerakonna põhimõtteks jääb: erakondade ületoitmine ja võlgu elamine tuleb lõpetada.