Vabaerakonna juht: Kaja Kallas kirub Jüri Ratase valitsust, ent Reformierakonna maksuprogramm on veelgi õnnetum

Ebaõnnestunud on ka näide isejuhtivatest autodest, millest majandusteadlaste käsitlustes on saanud kõrgtehnoloogia ja progressi uus sümbol. Nimelt polemiseeritakse, et kaubavedusid hakkab juba järgmise viie aasta jooksul teostama rekkameeste asemel tehisintellekt, mistõttu turumajandus ei jõua tööta jäävatele massidele enam samaväärse palgaga uusi töökohti asemele luua.