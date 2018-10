Varivalitsus annab Eesti Päevalehele vastu: meie laenuprogramm ei aja judinaid peale. Raha on praegu odav, terve Euroopa investeerib

Esiteks. Eesti 200 on öelnud, et oleme valmis oluliste reformide tegemiseks emiteerima riiklike võlakirju või võtma laenu KUI SEDA ON VAJA. Meie tegelik hüpotees on, et pärast nulleelarve tegemist ehk riigieelarve lahti võtmist ja uuesti kokku panemist avastame, et laenu pole vaja. Tänases riigieelarves on palju õhku ja see tuleks välja lasta. Laen ei ole eesmärk omaette, aga kui seda on vaja võtta põhimõtteliste reformide elluviimiseks, siis seda me ka teeme. Eestil ei saa olla laenukeelu dogma investeeringute tegemisel, mis kujundavad Eesti tulevikku.

Teiseks. Eesti jaoks hävitavaks laenukoormuseks peab EPL ca 30% laenukoormust SKT'st aastal 2043. Soomlaste laenukoormus on täna 60%, Rootslastel 40% SKT'st. Kas 30-40% laenukoormus Eesti jaoks 25 aasta pärast on jätkusuutlik? Jah, on küll. Me kaotame igal aastal kümneid inimelusid põhimaanteedel toimuvates liiklusõnnetustes, raiskame aega ja raha. Kaotame konkurentsivõimes, sest meie riigikorraldus, haridus- ja sotsiaalsüsteem põhineb vananenud riigikorraldusel. Terve Euroopa investeerib negatiivsete laenuintresside tingimustes mõistlikul määral laenuraha riiklikusse taristusse ja oma inimeste konkurentsivõimesse. Taristu investeeringuid ajastame ka võimalikele kriisiperioodidele.