VENE MEEDIA PÄEVIK | Russofoobide nimekiri võis olla hoiatus: järgmisena satuvad sinna Eesti ärimehed

Mõned neist andsid russofoobiale üsna laia tõlgenduse. Näiteks portaal EurAsia Daily seostas russofoobiat rassistlike ilmingutega: „Russofoobia Eestis on halvasti varjatud vulgaarne rassism." Piiteri infoagentuuri Regnum tõlgenduses kujutab Eesti natsionalism endast segu patriotismist ja russofoobiast. Mõned Vene meediakanalid proovisid aga olla konkreetsemad.

Nõnda hindas Kremli propagandaportaal Sputnik Venemaa välisministeeriumilt sissesõidukeelu saanud „russofoobide nimekirja" kõrgelt. Sputniku vaatleja, keegi Nikolai Filonov (ilmselt on tegu pseudonüümiga), kes on spetsialiseerunud Eesti temaatikale, nimetas tunnuseid, mille järgi just need „Eesti ühiskonnaelu tegelased" russofoobide hulka sattusid. Seejuures märgitakse, et „näitlikkust russofoobiast on saanud Eestis viimastel aastatel teatud rühma valijate ees otsekui kvaliteedimärk".

Niisiis on russofoobia kriteeriumid Sputniku arusaamist mööda järgmised:

- Üleskutsed jätta Eesti venekeelsed inimesed ilma emakeelsest haridusest;

- Keeleinspektsiooni poolt kohalike venelaste kallal toime pandud repressioonide toetamine;

- venelaste harjumuspärane kutsumine tibladeks;